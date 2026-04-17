Mulher de 85 anos resgatada pela Força Aérea junto ao Porto Santo

Uma mulher de 85 anos, que necessitava de assistência médica urgente, foi resgatada pela Força Aérea Portuguesa durante a madrugada de quarta-feira, nas proximidades da ilha do Porto Santo.

O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), que activou uma tripulação da Esquadra 751 – ‘Pumas’, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, para a missão de socorro.

Na madrugada de 16 de abril, a #ForçaAérea voltou a fazer a diferença, ao resgatar uma mulher de 85 anos, que seguia a bordo de um navio, a necessitar de cuidados urgentes, nas proximidades da ilha do #PortoSanto.



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Quando o helicóptero chegou à zona de operações, o recuperador-salvador desceu até à embarcação onde se encontrava a vítima e conseguiu efectuar o resgate em segurança.

Já a bordo da aeronave, a mulher recebeu os primeiros cuidados de saúde prestados pelo enfermeiro aeronáutico, tendo posteriormente sido transportada para uma unidade hospitalar na ilha da Madeira.

De acordo com a Força Aérea, que divulgou a informação nas redes sociais, esta operação integra um conjunto de mais de quinze resgates em embarcações realizados em 2026.