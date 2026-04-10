Funchal destaca diversidade e inclusão na Feira de Empreendedorismo Migrante

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, marcou presença esta sexta-feira, 10 de Abril, na abertura da Feira de Competências e Empreendedorismo Migrante, que decorre no Mercado dos Lavradores, no âmbito da Semana da Interculturalidade promovida pelo município.

A iniciativa é organizada pela EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza e constitui o primeiro evento oficial dinamizado pela Delegação Regional da organização.

Na sua intervenção, o autarca começou por felicitar a entidade promotora e todos os envolvidos, destacando o contributo dos participantes. O presidente sublinhou ainda o papel do Mercado dos Lavradores enquanto espaço de encontro entre diferentes culturas, referindo que “é um local onde confluem muitas das nacionalidades que visitam a Região” e defendendo que “cada pessoa deve ser valorizada na sua individualidade”.

Durante o discurso, destacou a importância da diversidade e da inclusão na identidade da cidade, considerando que o Funchal se afirma como “um espaço comunitário cosmopolita, baseado no respeito por todos e por cada um”.

O autarca lembrou também a realidade demográfica do concelho, salientando que se trata de “uma cidade com mais de 10 mil residentes estrangeiros”, o que reforça a necessidade de políticas de acolhimento e integração. Nesse sentido, garantiu a disponibilidade da autarquia para colaborar com iniciativas semelhantes e apoiar quem escolhe o Funchal para viver ou investir.

“Da parte do Município do Funchal, há total disponibilidade para ajudar na concretização dos projeCtos e dos sonhos de quem nos procura”, afirmou.

A sessão contou ainda com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, do direCtor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia.

Entre os parceiros da iniciativa encontram-se a ACRAM – Associação Cultural e Recreativa Africana, a Associação Ucrânia com Amor e a AADEM – Associação Amigos da Diáspora e dos Emigrantes Madeirenses.

A Feira de Competências e Empreendedorismo Migrante integra o programa da Semana da Interculturalidade e pretende promover a inclusão, a diversidade cultural e o empreendedorismo junto das comunidades migrantes.