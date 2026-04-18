Sebastião Costa conquista Taça do Mundo

Sebastião Costa festejou no mais alto lugar do pódio a sua primeira grande conquista de 2026 no Mundo da patinagem artística.

O atleta do Sporting Club Santacruzense, em representação da selecção portuguesa foi a grande figura no escalão de cadetes na primeira etapa da Taça do Mundo que está a ter lugar em Buenos Aires, capital da Argentina.

Depois de ter sido segundo classificado no programa curso do seu escalão, na passada quinta-feira, ontem na prova livre da disciplina de patinagem livre o jovem madeirense brilhou em pleno rinque do Parque Olímpico de la Juventud - Pabellón América ao receber a melhor pontuação por parte dos júris.

Um total de 63,70 pontos, contra os 53,52 do argentino Ian Claudio Canteros, que tinha sido o melhor patinador no programa curto, foi suficiente para que Sebastião Costa conquistasse o ouro nesta primeira 'semi-final' da Taça do Mundo de 2026.

Os 105,68 pontos finais contra os 96,48 de Canteros permitiram assim ao madeirense subir ao mais alto lugar do pódio nesta edição da Taça do Mundo que conta com cerca de 400 patinadores em representação de 17 países.

Também ontem a sua irmã, Margarida Costa fez a estreia no evento, onde na categoria de juvenis em patinagem livre teve a melhor pontuação entre as 17 paitnadores. Na prova de programa curto a jovem madeirense somou 45,97 pontos contra os 42,46 da argentina Zaira Godoy que ocupa a segunda posição. Hoje tem lugar a derradeira prova, com a realização do programa curto.

Quanto a Madalena Costa a actual campeão do Mundo e da Europa, e irmã de Sebastião e Margarida, fará a sua estreia na Taça do Mundo, ao subir ao rinque para competir na prova de programa curto, sendo que no domingo terá pela frente a prova de programa longo.