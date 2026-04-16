Costa condena "ataque hediondo" da Rússia que fez pelo menos 16 mortos

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou hoje "mais um ataque hediondo" da Rússia à Ucrânia, esta noite, que fez pelo menos 16 mortos em várias cidades.

"Ontem [quarta-feira] à noite, a Rússia lançou mais um ataque hediondo contra alvos civis na Ucrânia. Enquanto as pessoas dormiam nas suas casas, as cidades de Kiev, Dnipro, Odessa e Kharkiv foram atingidas por dezenas de mísseis balísticos e centenas de drones", referiu Costa, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Para o líder do Conselho Europeu, "as forças armadas russas levaram a cabo deliberadamente ataques subsequentes contra os serviços de emergência ucranianos, à medida que as equipas de primeira intervenção chegavam para salvar vidas".

Costa acrescentou ainda que a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia "fracassou e, por isso, (Moscovo] opta por aterrorizar deliberadamente os civis".

The death toll from Russia’s strike on Odesa has risen to 9, with 23 people injured. Rescue operations are ongoing, and authorities have declared a day of mourning in the city. #Ukraine pic.twitter.com/fKrbNU31tE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026

Segundo a força aérea ucraniana, além das mais de seis centenas de drones, a Rússia lançou sobre o seu território 19 mísseis balísticos Iskander e 25 mísseis de cruzeiro, num dos mais intensos bombardeamentos desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022.

A mesma fonte anunciou que os sistemas de defesa antiaérea abateram oito dos mísseis balísticos, 23 dos mísseis de cruzeiro e um total de 636 drones, mas confirmou impactos de 12 mísseis e de vinte drones em vinte locais diferentes do país.