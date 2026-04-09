Mais de 6.200 menores detidos em centros para migrantes nos EUA

Mais de 6.200 menores foram detidos nos Estados Unidos no último ano em centros de acolhimento para migrantes, informaram congressistas democratas do estado do Texas.

Segundo afirmaram os congressistas Joaquín Castro e Greg Casar numa conferência de imprensa na quarta-feira, centenas de menores passaram pelo centro de detenção familiar em Dilley, próximo da cidade de San Antonio (sul), onde estão atualmente detidas quase 400 pessoas, incluindo 49 famílias, algumas das quais privadas de liberdade há mais de um ano.

A maioria dos detidos neste centro são menores de idade e mulheres solteiras: especificamente, 77 crianças e 244 mulheres adultas, segundo os dados fornecidos pelos parlamentares e pela organização FWD.us.

Casar e Castro visitaram na quarta-feira as instalações de Dilley, onde falaram com famílias migrantes que relataram falta de assistência médica, maus-tratos e até insultos racistas por parte dos seguranças.

"O governo diz-nos que está a prender os piores dos piores, mas nenhuma das pessoas com quem falámos tinha antecedentes criminais", disse Casar à imprensa.

Os legisladores, que visitaram o centro por quatro vezes, relataram ter testemunhado como os reclusos com problemas de saúde pioram por não receberem os cuidados necessários.

Em concreto, Castro relatou o caso de uma menina de cinco anos que, há meses, se queixa de cáries e dores de dentes, à qual, em vez receber tratamento, a equipa médica do centro prescreve "ibuprofeno todos os dias durante mais de dois meses".

"Estas pessoas não estão a ser levadas a sério porque não estão a ser tratadas como seres humanos", afirmou.

O congressista relatou ainda que uma família detida no local apresentou uma queixa formal à CoreCivic, a empresa privada contratada pelo governo para gerir o centro, por uso de insultos racistas.

"Acreditamos que Dilley deveria ser fechado. Não acreditamos que criança alguma deva passar por uma experiência tão traumática", declarou Castro.

Durante o primeiro ano do governo do Presidente Donald Trump, o número de detenções de imigrantes nas ruas, nos tribunais de imigração e nos escritórios da agência policial de imigração e fronteiras (ICE, na sigla em inglês) aumentou onze vezes em comparação com os últimos seis meses do governo de Joe Biden, de acordo com dados do Deportation Data Project.

Com o atual governo, as detenções de imigrantes atingiram níveis recorde: em janeiro deste ano, os EUA mantinham mais de 73 mil imigrantes detidos, o número mais elevado desde a criação do Departamento de Segurança Interna (DHS) em 2001, segundo dados divulgados à CBS News