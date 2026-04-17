Vídeo ilustra visita às habitações que estão a ser construídas em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos está a dar resposta à crise habitacional que se vive no concelho com o investimento de 40 milhões em habitação, tal como o DIÁRIO avança na sua edição impressa de hoje.

Aterro no limite força expansão Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje

O nosso matutino foi conhecer os imóveis e perceber como vão ficar estes fogos, que se destinam "a quem trabalha, mas não consegue acompanhar o mercado". Alguns dos investimentos são fruto do financiamento do PRR.