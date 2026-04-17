Casal detido por burla de mais de 170 mil euros na Madeira

A Polícia Judiciária deteve, ontem, um casal suspeito de ter burlado várias pessoas em mais de 170 mil euros, numa operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

Os detidos, um homem de 35 anos e uma mulher de 26, estão fortemente indiciados pela prática de dez crimes de burla qualificada e três de burla simples, na sequência de mandados emitidos pelo Ministério Público da Ponta do Sol.

Segundo a PJ, através de um comunicado, o esquema terá começado, pelo menos, em Novembro de 2024, prolongando-se até à actualidade, lesando cerca de uma dezena de vítimas. O casal fazia-se passar por importadores de viaturas alegadamente penhoradas na Alemanha, prometendo legalizá-las e transportá-las para a Madeira para posterior venda a "preços muito aliciantes, o que nunca se concretizou."

Para ganhar credibilidade, os suspeitos exibiam sinais exteriores de riqueza, como viaturas de alta cilindrada e grandes quantias de dinheiro em numerário, criando a ilusão de uma vida financeira estável.

De acordo com a Polícia Judiciária, esta prática criminosa constituía o modo de vida do casal. O homem já tinha, inclusive, antecedentes pelo mesmo tipo de crime, tendo cumprido pena de prisão.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Ponta do Sol e os detidos serão presentes, ainda hoje, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação das medidas de coacção.