Greve geral na Madeira ainda em fase preliminar

O coordenador da União dos Sindicatos da Madeira, Alexandre Fernandes, disse hoje à TSF-Madeira que a adesão à greve geral desta quarta-feira, 3 de Junho, está ainda em fase preliminar, mas que segundo os primeiros indicadores há serviços que operaram com cerca de 30% do pessoal, tendo sido assegurados os serviços mínimos nalguns casos, como é o SESARAM.

Escolas, serviços de saúde e transportes públicos, devem ser os mais afectados pela greve de hoje, apesar do sindicalista realçar a pressão que os trabalhadores sofrem para não fazer a paralisação convocada pela CGTP para todo o país.

Alexandre Fernandes aproveitou para criticar a postura do Governo Regional que, diz, tem incentivado e apoiado todas as propostas de alteração do pacote laboral que o Governo de Luís Montenegro tem tentado implementar, dizendo que este projecto defende os interesses das confederações patronais.

O dirigente acredita que com o avançar do dia haverá mais novidades sobre os impactos desta greve geral na Madeira.