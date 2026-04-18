CDU denuncia atraso na ligação entre a Vereda do Miranda e o Caminho do Terço no Funchal

A CDU denunciou este sábado, 18 de Abril, a situação de alegado "abandono e os sucessivos adiamentos" na construção de uma estrada considerada "vital" para as populações das zonas altas da freguesia de Santa Maria Maior.

A posição foi expressa esta tarde, no Funchal, pelo dirigente Duarte Martins, que apontou a falta de concretização da ligação entre a Vereda do Miranda e o Caminho do Terço como um problema antigo. Segundo o responsável, trata-se de uma obra aguardada "há décadas" pelas populações locais.

Segundo a CDU, ao longo dos anos têm sido promovidos abaixo-assinados e apresentadas queixas junto de diversas entidades, sem que a situação tenha sido resolvida. A CDU critica o que considera ser uma "sucessão de executivos camarários" que têm "'empurrado com a barriga' um problema que afecta o dia-a-dia dos cidadão", afirmando que as zonas altas continuam a ser esquecidas.

No plano das condições de vida, Duarte Martins referiu que a inexistência da estrada condiciona o quotidiano dos moradores. “Em pleno século XXI, ainda existem moradores obrigados a carregar garrafas de gás às costas por veredas enormes, crianças que chegam à escola molhadas com a chuva por falta de transporte à porta e, mais grave ainda, idosos que se encontram em situação de isolamento social e físico, impossibilitados de sair de casa pelas suas próprias pernas”, afirmou.

A segurança é outro dos pontos destacados. Segundo o dirigente, numa extensão superior a um quilómetro na Vereda do Miranda "não existe uma única boca de incêndio", sendo ainda apontada a presença de vegetação densa sem manutenção, o que poderá aumentar o risco de incêndio.

Relativamente ao acesso a meios de socorro, a CDU sustenta que existem dificuldades na chegada de equipas de emergência às habitações. “Actualmente, os meios de emergência não conseguem aceder às habitações, obrigando os bombeiros a transportar doentes em maca, a pulso, durante mais de 30 minutos até chegar à ambulância mais próxima”, indicou Duarte Martins, acrescentando que o tempo de resposta pode ser determinante para salvar a vida de alguém.

A CDU defende que a construção da estrada entre a Vereda do Miranda e o Caminho do Terço deve ser considerada "uma prioridade absoluta", sublinhando o seu impacto na mobilidade, no estacionamento e no acesso a serviços essenciais.

A concluir, Duarte Martins reiterou a posição da CDU: "Não descansaremos enquanto as populações das zonas altas de Santa Maria Maior não tiverem os seus direitos respeitados. Esta estrada não é um luxo, é uma questão de humanidade e de segurança pública. Tudo faremos para garantir que esta promessa antiga se transforme, finalmente, numa realidade."