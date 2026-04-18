Funchal acolheu a I Conferência 'Funchal Educação' dedicada à ligação entre ciência e práticas pedagógicas

Decorreu hoje a I edição da Conferência 'Funchal Educação', subordinada ao tema 'Da Ciência às Práticas', dirigida a educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico.

O evento teve lugar na Escola Dr. Horácio Bento e contou com a participação de mais de uma centena de educadores e docentes. A iniciativa foi organizada pela Associação Nacional de Professores, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

A sessão de abertura esteve a cargo do presidente da secção regional da Associação Nacional de Professores, Luís Alves, dando início a um programa centrado na articulação entre conhecimento científico e a prática educativa.

O orador convidado, Miguel Borges, apresentou uma comunicação alinhada com o tema da conferência, propondo uma mudança de paradigma no ensino da leitura. Defendeu que o encanto pela leitura deve surgir como condição prévia à aprendizagem do código escrito. A sua intervenção estruturou-se em dois momentos complementares: uma fundamentação teórica, centrada na forma como o cérebro humano se adapta à leitura enquanto invenção cultural recente, e uma componente prática, sustentada em evidência empírica.

Nesta segunda vertente, foram apresentados resultados de programas de promoção da leitura, nomeadamente o SPARKLE e o 'Ouvintes Sortudos', desenvolvidos no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) do Ministério da Educação.

De salientar que Miguel Borges é coordenador científico e pedagógico do programa SPARKLE – Transforming Education (APEI), consultor especialista internacional no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, bem como consultor do Serviço de Apoio à Melhoria da Aprendizagem (SAME) da Universidade Católica. Integra ainda a equipa do projecto de investigação 'Leitores Fluentes' e é formador acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Entre 2012 e 2024, foi investigador no Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho.

Esta foi a sua primeira apresentação na Região Autónoma da Madeira, tendo manifestado a intenção de regressar brevemente para dinamizar uma formação pela ANP Madeira com vista à aplicação prática das estratégias apresentadas.

A Associação Nacional de Professores – Madeira destacou que esta foi a primeira conferência do género no atual ano 226 e estando previstas, até ao final e do ano, novas iniciativas com o objectivo de reforçar a qualidade da educação na Região, nomeadamente dois seminários de educação e várias conferências.