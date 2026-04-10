Turista francês resgatado após queda na Vereda da Ponta de São Lourenço

Está a decorrer, neste momento, uma operação de resgate na Vereda da Ponta de São Lourenço, após um homem, de 31 anos e nacionalidade francesa, ter sofrido uma queda da própria altura.

A vítima encontra-se consciente e orientada, apresentando, no entanto, suspeita de fractura no membro inferior direito.

Para chegar ao local, seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico deslocaram-se por via marítima, recorrendo à embarcação do SANAS da Quinta do Lorde, dada a dificuldade de acesso à zona.