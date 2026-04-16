CDU fala em "obra de Santa Engrácia" no Curral das Freiras

A CDU esteve esta quinta-feira na freguesia do Curral das Freiras, numa iniciativa integrada num roteiro dedicado às chamadas "obras de Santa Engrácia" da Região, que segundo diz são projectos anunciados ao longo dos anos, mas que permanecem por concretizar.

No centro da freguesia, a CDU assinalou simbolicamente a prometida ligação rodoviária alternativa com a colocação de uma placa, marcando mais uma obra que existe apenas em discursos e anúncios.

Durante a iniciativa, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, lembrou que a população do Curral das Freiras há muito reivindica uma alternativa rodoviária que ligue a freguesia ao concelho de Câmara de Lobos. Apesar de pertencer a este concelho, a única ligação existente continua a ser ao Funchal, uma situação que levanta sérias preocupações em matéria de segurança, sobretudo em cenários de emergência.

"Entre promessas, anúncios e estudos, a verdade é simples: a ligação rodoviária alternativa continua por construir, mas a lista de intenções já vai bem asfaltada", refere.



Ricardo Lume recordou ainda que, em 2023, o Governo Regional anunciou um estudo prévio para a ligação entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra, com um custo de 1,1 milhões de euros (mais IVA). Três anos depois anina não há resultados conhecidos do estudo, nem há sinais de vontade política para avançar com a obra.

"Esta é mais uma obra de Santa Engrácia, daquelas que saem da gaveta em tempos de eleições ou quando há alguma calamidade na freguesia e voltam a ser cuidadosamente guardadas logo depois. Quase como uma toalha de bordado Madeira, que só vê a luz do dia em ocasiões especiais ou quando passa o Divino Espírito Santo", sublinhou.

A CDU reafirma que continuará a denunciar estas situações, sublinhando que a Região não pode continuar refém de uma governação feita de anúncios repetidos, prazos adiados e obras que nunca saem do papel.