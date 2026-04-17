Calheta caminha pelo Autismo este sábado

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direcção Regional de Educação assinalam o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo com a realização da III edição da Caminhada pelo Autismo, que terá lugar na marginal da Calheta este sábado, 18 de Abril, às 10h30.

A iniciativa é uma organização conjunta da Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado (DAEE) e do Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE) Ribeira Brava/Ponta do Sol / Núcleo da Calheta e São Vicente e Porto Moniz, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta e com um grupo de mães e familiares do concelho da Calheta, no âmbito do Projecto “Pegadas Azuis”.

A III edição da caminhada terá início com a concentração dos participantes na Praceta 24 de Junho. O percurso seguirá pelo passeio da marginal da Calheta até ao Hotel Saccharum, onde o evento terminará. Após a caminhada, realizar-se-á um momento lúdico-desportivo, em colaboração com o Ginásio Ritmos, que se associou gentilmente a esta iniciativa. A participação é livre e aberta a toda a comunidade.

As inciativas integram um conjunto de actividades que decorrem entre os dias 17 de Março e 18 de Abril, em vários locais da Região para sensibilizar a comunidade para a inclusão, o respeito e a aceitação das pessoas com autismo, promovendo igualmente políticas públicas inclusivas orientadas para a qualidade de vida, autonomia e participação social.