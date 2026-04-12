CDU critica JPP por atrasos nas obras do Mercado Agrícola do Santo da Serra

A CDU visitou há poucos dias a freguesia do Santo da Serra, no concelho de Santa Cruz, para denunciar os atrasos nas obras de beneficiação do Mercado Agrícola, da responsabilidade da Câmara Municipal liderada pelo JPP.

O dirigente Ricardo Lume recordou que o projecto, orçado em 630 mil euros e apresentado em Maio de 2025, previa uma execução entre três a quatro meses. Contudo, "passados quase 10 meses desde o início das obras, o mercado continua encerrado e a autarquia falhou na promessa de assegurar um espaço alternativo, tendo apenas garantido essa solução até Dezembro de 2026."

Para Ricardo Lume, as consequências vão além dos comerciantes: "Esta situação está a penalizar não só os vendedores do mercado, mas também toda a freguesia do Santo da Serra, uma vez que o mercado constitui um dos principais pólos atractivos da freguesia, especialmente aos domingos".

O dirigente deixou ainda uma crítica directa ao partido que lidera o Município: "Não podemos permitir que o JPP, que tanto critica o Governo Regional no que diz respeito às obras, utilize o mesmo 'modus operandi' do PSD/CDS".