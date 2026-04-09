CDU denuncia 'obras de Santa Engrácia' no Nó Rodoviário de Santo António

A CDU denunciou, hoje, aquela que considera ser mais uma "obra de Santa Engrácia" protagonizada pelo Governo Regional. Em causa está a reformulação do nó rodoviário de Santo António.

Ricardo Lume esteve no local, onde colocou "um cubo de gelo": "uma escolha que não foi ao acaso. Tal como esta obra, também as promessas do Governo Regional parecem ter um destino comum, derretem rapidamente, sobretudo depois de passarem os períodos eleitorais".

O dirigente da CDU explicou que esta foi a forma encontrada para "assinalar o vazio de uma promessa tantas vezes anunciada e nunca concretizada. A primeira pedra é de gelo porque as promessas do Governo derretem à mesma velocidade".

Num comunicado enviado à imprensa, a CDU recorda que a 1 de Março do ano passado, Miguel Albuquerque apresentou, nesse mesmo local, o projecto de reformulação do Nó de Santo António, integrado na Via Rápida (VR1), garantindo que a obra estava lançada, com um orçamento de 8,7 milhões de euros e um prazo de execução de 24 meses. No entanto, aponta que o arranque da obra já havia sido anunciado em 2023, voltou a ser prometido em 2024 e, mais uma vez, reapareceu em 2025, "sempre com direito a mapas, engenheiros e encenações cuidadosamente montadas para dar credibilidade ao que nunca passou do papel".

"Passados mais de 13 meses desde o último anúncio e mais de três anos desde a apresentação do projecto, a obra continua por fazer. Nem máquinas, nem obras, nem sinais de avanço, apenas promessas recicladas", atira Ricardo Lume.

O dirigente da CDU denunciou ainda que “o Governo Regional PSD/CDS demonstra uma enorme fertilidade para prometer e uma impressionante incapacidade para cumprir. Para Miguel Albuquerque, governar parece resumir-se a anunciar, criar ilusões e alimentar falsas expectativas com o objectivo de enganar a população”.