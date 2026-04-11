CDU exige reabertura da Ladeira da Tabaiba no Monte

A CDU visitou este sábado a freguesia do Monte para denunciar o encerramento prolongado da Ladeira da Tabaiba, cortada ao trânsito após o desmoronamento de um muro de suporte.

Duarte Martins, dirigente da CDU, considerou "absolutamente inconcebível" que uma via municipal permaneça fechada durante tantos dias, deixando moradores sem acesso directo às suas habitações e impedindo a circulação de veículos de socorro e emergência.

O dirigente exigiu que a Câmara Municipal do Funchal mobilize os seus serviços técnicos e meios financeiros para resolver a situação de imediato, sem esperar por processos administrativos. "A segurança pública é uma responsabilidade da autarquia", afirmou, questionando se a resposta seria a mesma caso a situação ocorresse numa rua do centro do Funchal.

A CDU defende que o município deve avançar com obras de limpeza e consolidação em articulação com os proprietários, garantindo a reabertura da via com condições de segurança.