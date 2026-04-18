Vivacidade' despede-se com um sábado de participação e cultura na cidade

O 'Vivacidade' chega hoje ao fim, encerrando três dias de animação cultural e artística no coração da cidade do Funchal. A iniciativa, que tem vindo a dinamizar diferentes espaços urbanos, despede-se com um programa que mantém a energia e diversidade que marcaram o evento desde o início.

Neste último dia, a animação volta a espalhar-se por vários pontos emblemáticos, com actividades a decorrer no Largo do Chafariz, na Praça do Carmo e na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

O encerramento está marcado para o Miradouro do Parque de Santa Catarina, num ambiente pensado para celebrar a cidade e a participação do público.

Hoje é especialmente dedicado a iniciativas participativas, com propostas pensadas para envolver diferentes públicos. Pelas 17h00, o Largo do Chafariz acolhe o atelier 'Barro Cru', conduzida por Miguel Ramos.

Meia hora depois, às 17h30, a Praça do Carmo recebe uma actividade de tecelagem dirigida a famílias, orientada por Helena Berenguer.

A programação continua às 18h00, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, com uma sessão de malabarismo pensada para todas as idades, dinamizada pelo Teatro Bolo do Caco, intitulada 'Malabarismo em Família'.

O encerramento acontece às 18h30, no Miradouro do Parque de Santa Catarina, com a iniciativa ‘Ruas que Falam – Noites da Madeira’, pelo projecto Melro Preto, que vai juntar o professor e historiador Vítor Sardinha e o professor Jorge Borges à mesa com moderação do director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.