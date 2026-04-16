'Cultura nos Mercados' de Câmara de Lobos regressa este sábado

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos lança, este fim-de-semana, a iniciativa 'Cultura nos Mercados', que vai levar música, folclore e convívio aos Mercados Municipais de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos ao longo de todo o ano. A primeira sessão acontece já este sábado, dia 18 de Abril.

O Mercado Municipal de Câmara de Lobos recebe, entre as 9h30 e as 10h30, a actuação de Roberto Jardim, já este sábado. O mesmo artista estará no Mercado Municipal do Estreito, a 26 de Abril, no mesmo horário. O convite é feito para toda a população.

Segundo a autarquia, ao longo dos próximos meses estão previstas várias iniciativas com grupos "com raízes profundas na cultura e tradição madeirense, como o Grupo Folclórico da Quinta Grande, Joana Mendonça, o Grupo Folclórico Refúgio da Freira, os Seca Pipas, os Amigos da Gaita e a TUMa".

"Queremos dar vida nova aos nossos mercados. Que sejam espaços que atraiam famílias, que promovam o encontro entre gerações, porque o mercado sempre foi e continuará a ser parte da memória colectiva do nosso concelho e do nosso presente. Não queremos que estes espaços sejam apenas lugares de passagem", explica o vereador responsável pelos mercados municipais, Salustino Jesus.

O autarca indica que o propósito é que "sejam lugares de pertença". "Cultura e convívio andam de mãos dadas, e é isso que queremos celebrar aqui, não esquecendo obviamente a importância do comércio dos nossos produtos regionais", indica.

Estes eventos são de entrada livre.