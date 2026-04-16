VivaCidade anima Funchal até sábado

O programa do VivaCidade Funchal arranca esta quinta-feira, 16 de Abril, levando teatro, dança, música e outras expressões artísticas a diferentes pontos da cidade, numa iniciativa que se prolonga até sábado.

No primeiro dia, o destaque vai para o Largo do Chafariz, que recebe, às 17h00, a peça de teatro ‘Os Bailarinos’, pela Ahau Marionetas. Meia hora depois, a Praça do Carmo acolhe, às 17h30, o espectáculo de dança ‘Saudade’, pela Artística – Estúdio de Artes Performativas.

Pelas 18h00, a Rua Dr. Fernão de Ornelas é palco de uma intervenção de pintura e música com BSP, enquanto o Miradouro de São Gonçalo recebe, às 18h30, o grupo Rodopio Pitoresco, também na área da dança.

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Amanhã, sexta-feira, a programação inicia-se novamente às 17h00, no Largo do Chafariz, com música a cargo de Saltyman. Às 17h30, a Praça do Carmo acolhe um espectáculo de magia com Magoébom.

Segue-se, às 18h00, a actuação musical ‘Tu & Eu’, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, e, às 18h30, DJ Oxy sobe ao palco no Miradouro de São Roque.

O último dia, sábado, 18 de Abril, é dedicado a actividades participativas, com vários ateliers destinados ao público. Às 17h00, no Largo do Chafariz, realiza-se o atelier ‘Barro Cru’, orientado por Miguel Ramos. Às 17h30, a Praça do Carmo recebe ‘Tecelagem em Família’, por Helena Berenguer.

Já às 18h00, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, decorre o atelier ‘Malabarismo em Família’, pelo Teatro Bolo do Caco, terminando o programa às 18h30, no Miradouro do Parque de Santa Catarina, com ‘Ruas que Falam – Noites da Madeira’, pelo projecto Melro Preto.

O VivaCidade pretende dinamizar o Funchal através da cultura, aproximando artistas e público em diversos espaços urbanos.