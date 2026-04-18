Sábado com muitas nuvens na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) do quadrante leste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 15ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 15.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Já para o Funchal está períodos de céu muito nublado por nuvens altas. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 1 a 2 metros, passando a ondas

de norte no fim do dia na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 19.ºC