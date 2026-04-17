VivaCidade ruma ao miradouro de São Roque esta sexta-feira

O festival VivaCidade arrancou, ontem, no Funchal e hoje ruma ao miradouro de São Roque, descentralizando as actividades deste certame. A programação também acontece no Largo do Chafariz, Praça do Carmo e Rua Dr. Fernão de Ornelas.

O evento promove diversos espectáculos de música, dança, magia, ateliers artísticos e performances teatrais espalhados em diversos espaços da cidade. A programação de hoje arranca às 17 horas, com música no Largo do Chafariz. A magia chega às 17h30 à Praça do Carmo e a música tem início pelas 18 horas na Rua Dr. Fernão de Ornelas. O Miradouro de São Roque terá música também a partir das 18h30.

Já amanhã, último dia deste festival urbano, a animação acontece igualmente no Largo do Chafariz, Praça do Carmo, Fernão de Ornelas, para terminar no Miradouro do Parque de Santa Catarina, nos mesmos horários dos dias anteriores.