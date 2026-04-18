Despiste faz um ferido no Funchal

Um homem com cerca de 60 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste ocorrido no Funchal.

Foi por volta das 15 horas que os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para socorrer a vítima deste acidente, na Rua João Paulo II. Uma ambulância e um carro de apoio foram empenhados para o local, sendo que o senhor foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.