Dois jovens feridos após despiste de moto na Estrada Monumental

Dois jovens com 20 e 21 anos de idade foram ontem vítimas de um acidente de moto quando, aparentemente se dirigiam na Estrada Monumental para o Funchal.

O despiste deu-se na zona da antiga Aripan, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, tendo a moto embatido numa viatura que se encontrava estacionada na curva.

Foto Google Maps

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados pelas 21h51, tendo destacado duas ambulâncias e respectivas tripulações.

Os dois acidentados tinham várias escoriações, ainda assim ferimentos considerados ligeiros, tendo ambos sido transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para melhor avaliação e cuidados.