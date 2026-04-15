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Dois jovens feridos após despiste de moto na Estrada Monumental

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

Dois jovens com 20 e 21 anos de idade foram ontem vítimas de um acidente de moto quando, aparentemente  se dirigiam na Estrada Monumental para o Funchal.

O despiste deu-se na zona da antiga Aripan, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, tendo a moto embatido numa viatura que se encontrava estacionada na curva.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados pelas 21h51, tendo destacado duas ambulâncias e respectivas tripulações.

Os dois acidentados tinham várias escoriações, ainda assim ferimentos considerados ligeiros, tendo ambos sido transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para melhor avaliação e cuidados.

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