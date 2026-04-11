Atropelamento na Avenida Sá Carneiro faz um ferido

Um homem de 30 anos ficou ferido na madrugada deste sábado, na sequência de um atropelamento ocorrido na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima foi projectada na passadeira, tendo sofrido escoriações e queixando-se de dores na perna esquerda. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, prestando assistência ao ferido, que foi posteriormente transportado para o hospital para avaliação médica.