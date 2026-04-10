Mulher ferida em despiste em Machico

Uma mulher de 70 anos ficou ferida na sequência de um despiste ocorrido na noite de ontem, pelas 21h20, no Sítio da Madeira da Igreja, no concelho de Machico.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, que prestaram assistência à vítima. A mulher apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido posteriormente transportada para o centro de saúde local.