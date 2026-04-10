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Mulher ferida em despiste em Machico

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Uma mulher de 70 anos ficou ferida na sequência de um despiste ocorrido na noite de ontem, pelas 21h20, no Sítio da Madeira da Igreja, no concelho de Machico.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, que prestaram assistência à vítima. A mulher apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido posteriormente transportada para o centro de saúde local.

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