Acidente em Santa Cruz faz um ferido ligeiro
Um homem ficou ferido ao início da tarde de hoje, na sequência de um despiste de viatura no Caminho das Regadinhas, no concelho de Santa Cruz.
O alerta foi dado pelas 14h25, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz sido accionados para prestar assistência à vítima.
Segundo foi possível apurar, o condutor terá perdido o controlo da viatura, acabando por embater num muro. À chegada dos meios de socorro, o homem apresentava um corte no couro cabeludo. Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada para o hospital.
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