Nuno Crato apresenta livro no Funchal

O antigo ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, apresenta, esta sexta-feira, no Funchal, o livro ‘O Manual Escolar’. A sessão está marcada para as 17h00, no Colégio dos Jesuítas, e conta com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Quase um ano após o lançamento da obra, o autor vem à Madeira para dar a conhecer um trabalho que aborda a importância dos manuais escolares no processo de ensino e aprendizagem.

Na publicação, Nuno Crato analisa o papel do manual escolar — em formato impresso ou digital — enquanto instrumento essencial de estudo, destacando a sua utilidade para alunos, professores e encarregados de educação. Defende que, quando bem concebidos e utilizados, os manuais promovem uma aprendizagem mais profunda, o domínio de conceitos e o desenvolvimento do pensamento crítico.

O livro levanta ainda questões sobre a qualidade dos manuais disponíveis, os critérios para a sua selecção e as formas como são utilizados em contexto educativo. Ao longo da obra, o autor revisita a evolução destes recursos e reflecte sobre o seu enquadramento no currículo, sustentando a necessidade de um ensino estruturado e progressivo.

Lançado em Maio de 2025, ‘O Manual Escolar’ insere-se na reflexão que Nuno Crato tem vindo a desenvolver sobre políticas educativas e práticas pedagógicas.

Professor e investigador nas áreas da Matemática e Estatística, ligado ao ISEG e à Universidade de Lisboa, Nuno Crato lidera actualmente a Iniciativa Educação. Foi ministro da Educação e Ciência entre 2011 e 2015 e presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, contando com uma vasta obra publicada e reconhecida internacionalmente.