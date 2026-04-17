Educação com 7,7% de adesão à greve na Madeira

A adesão à greve desta sexta-feira, 17 de Abril, nas escolas e serviços da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira foi de 7,7%, segundo dados oficiais.

De acordo com a informação divulgada ao final da tarde, dos 10.256 funcionários em exercício de funções, 789 aderiram à paralisação, o correspondente a 7,7% do total.

Por categorias, entre os 4.248 docentes em exercício de funções, 174 fizeram greve, o que representa 4%, enquanto, entre os 6.006 funcionários não docentes, a adesão foi de 10%, com 615 trabalhadores em greve.

Segundo os mesmos dados, 26 estabelecimentos de ensino foram parcialmente afetados na sua atividade letiva, sendo 19 do 1.º ciclo, pré-escolar e creche (de um total de 46) e sete dos ensinos básico, secundário e profissional (de um total de 28).

A Secretaria Regional de Educação indica ainda que nenhum serviço foi afectado.