Funchal promove literacia em saúde e prática do exercício físico junto da população

O Colégio dos Jesuítas acolheu esta sexta-feira, 10 de Abril, uma mesa-redonda subordinada ao tema 'Benefícios e Cuidados Associados à Prática do Exercício Físico', integrada no programa municipal das comemorações do Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de Abril. A sessão de abertura contou com a presença de Jorge Carvalho.

Em declarações no âmbito da iniciativa, o presidente da Câmara Municipal sublinhou que a realização da conferência se insere directamente nas políticas municipais de saúde e bem-estar. “

O responsável explicou que o município desenvolve a sua actuação nesta área através de estruturas de coordenação e de dois eixos principais de intervenção. “Nós desde logo temos o Conselho Municipal de Saúde e Bem-estar com a representação de um conjunto de instituições que nos dão suporte àquilo que são as políticas municipais”, referiu.

Segundo o mesmo, essas políticas assentam “essencialmente em dois eixos, de forma muito pragmática”, por um lado, a promoção da literacia em saúde e, por outro, a promoção da actividade física junto da população.

No que respeita ao primeiro eixo, o presidente destacou a importância da disseminação de conhecimento junto da comunidade. “Procuramos mobilizar um conjunto de especialistas para que junto da população do município, particularmente junto dos nossos centros comunitários e universidades seniores, possam capacitar os nossos munícipes de informação e conhecimento relativamente àquilo que é o estado de saúde e de bem-estar”, afirmou.

Quanto ao segundo eixo, ligado à prática desportiva, sublinhou o papel do exercício físico na manutenção da saúde. “A atividade física é um dos mecanismos fundamentais para mantermos o nosso organismo, o nosso corpo com as funcionalidades mais aprimoradas”, disse.

O responsável acrescentou que o objectivo do município passa por articular conhecimento e prática: “Entre aquilo que é a consolidação do conhecimento e aquilo que é a prática através do exercício físico, procuramos desenvolver junto dos nossos munícipes essas atividades e dar um contributo para melhorar a condição dos nossos cidadãos.”

Questionado sobre a abrangência destas iniciativas, o autarca salientou a elevada adesão registada. “Todos os nossos centros, e aqui referimos essencialmente, por exemplo, aos nossos ginásios, que são vários na cidade, têm uma adesão muito significativa”, afirmou, acrescentando que essa participação se estende a várias actividades promovidas pelo município, incluindo caminhadas e outras ações ao ar livre, dirigidas à população em geral.