Tripla escala no Porto do Funchal

Nesta quinta-feira, três navios de cruzeiro trazem à Região mais de 2.800 passageiros e 1.650 tripulantes. Seven Seas Grandeur, Norwegian GEM, ambos agenciados pela JFM Shipping, e Le Bougainville, pela Blatas, são os 'hóspedes' de hoje no Porto do Funchal.

O primeiro a chegar, e que será também o último a partir, foi o Le Bougainville. Entrou no porto às 6h30, de El Hierro (Canárias) e segue na sexta-feira, pelas 11 horas, para Santa Cruz de La Palma. É mais uma pernoita no Porto do Funchal, movimentando 95 passageiros e 117 tripulantes.

O navio, da Ponant Cruises, é vocacionado para um cliente premium e está a navegar na região Cruise Atlantic Islands (CAI), num cruzeiro de 10 dias com paragens em Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, La Palma e El hierro.

Da Norwegian Cruise Lines, o Norwegian Gem chegou pelas 7 horas, de Nova Iorque, Estados Unidos. Está a realizar uma viagem de reposicionamento que começou a 9 de Abril, precisamente em Nova Iorque, e termina a 24 de Abril, em Barcelona, Espanha. Depois do Funchal segue para Gibraltar (Reino Unido), e depois para Espanha (Cádis, Motril, Ibiza e Palma de Maiorca) e França (Marselha), antes de chegar a Barcelona. Navega com 2.102 passageiros e 1.012 tripulantes.

O último a chegar foi o Seven Seas Grandeur, com 1.196 pessoas a bordo (650 passageiros e 546 tripulantes). O navio, da Regent Seven Seas Cruises, veio de Miami, Estados Unidos, e segue às 18 horas para Casablanca, Marrocos, também no âmbito de uma viagem de reposicionamento dos Estados Unidos para a Europa.