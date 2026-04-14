Comissão de inquérito ao ISAL ouve inspectora-geral da Educação e Ciência

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e ao futuro dos alunos vai reunir hoje, pelas 14h30, na Sala do Hemiciclo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A sessão terá como ponto único uma audição parlamentar com a presença da Inspetora-Geral da Educação e Ciência.

A Comissão Parlamentar de Inquérito 'Ao funcionamento do ISAL e ao futuro dos alunos' foi criada, por proposta do PSD, depois de, nas duas legislaturas anteriores, não ter sido possível ouvir os representantes do ISAL na comissão de Educação da Assembleia.

Foram agendadas 11 audições a entidades relacionadas com a instituição de ensino superior.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião Plenária n.º 81- na Assembleia Legislativa Regional;

09h30 - Abertura oficial da II Edição da ExpoEstudante 2026 na Reitoria da UMa;

11h00 - Conferência de Imprensa de apresentação do Rally Madeira Legend na Sede do Club Sports da Madeira;

11h30 - Sessão 'Perspectivas Económicas - Tendências dos Mercados Globais', promovida pela ACIF-CCIM em parceria com a UBS Portugal, na Rua dos Aranhas;

19h30 - Marítimo - Sporting das meias-finais da Taça de Potugal de andebol no Pavilhão do Marítimo;

Agenda política

9h00 - Micaela Freitas vai estar presente no 'Digital Transformation Summit' no Hotel VidaMar

11h00 - José Manuel Rodrigues vai estar presente na conferência de imprensa de apresentação do Rally Madeira Legend no Sede do Club Sports da Madeira;

12h00 - Miguel Albuquerque preside à cerimónia de celebração de quarenta e três contratos-programa com Casas do Povo da Região no Salão nobre do Governo Regional;

14h30 - Eduardo Jesus marca presença na conferência de imprensa de apresentação do 'XLI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas' no Paços do Concelho da Ribeira Brava;

15h30 - Miguel Albuquerque vai participar na sessão de abertura da 'Digital Transformation Summit'

16h00 - Miguel Albuquerque vai estar presente na apresentação do livro 'Nação Valente', de João Annes na Sala Bellevue I, Savoy Palace

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 15 de Abril, Dia Mundial do Desenhador e Dia Mundial da Arte:

1452 - Nasce Leonardo da Vinci, pintor, desenhista, escultor, arquiteto e engenheiro italiano. Autor das obras 'A Última Ceia' (1495-1498) e 'Mona Lisa' (1503-1519)

1861 - Guerra Civil dos Estados Unidos. O Presidente Abraham Lincoln declara o estado de insurreição, três dias depois da tomada do Forte Sumter, na Carolina do Sul, pelas forças confederadas.

1912 - O navio Titanic, transatlântico de passageiros de luxo britânico, submerge completamente às 02:20 da manhã. Morrem cerca de 1500 pessoas.

1913 - Em La Spezia, Itália, é entregue à Armada portuguesa o submersível NRP Espadarte, a primeira unidade do género da Marinha de Guerra nacional.

1923 - A insulina, descoberta pelo investigador canadiano Frederick Banting, é colocada em circulação para uso generalizado dos diabéticos.

1942 - II Guerra Mundial. A artilharia japonesa destrói posições norte-americanas em Corregidor, Filipinas.

1947 - O Diário de Notícias revela a transferência, para o campo de concentração do Tarrafal, dos responsáveis pelas lutas operárias do início do mês, nos portos de Lisboa

1975 - É nacionalizada a companhia dos Transportes Aéreos Portugueses, S. A. R. L., pelo decreto-lei nº. 205-E/75, emitido pelo Ministério dos Transportes e Comunicações e publicado no Diário do Governo n. 89/1975.

1991 - Cerca de 40 países, entre os quais Portugal, inauguram o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), em Londres, Inglaterra, que tem o tem o objetivo de ajudar os países do Leste (Bulgária, Hungria, Polónia, Roménia, Checoslováquia, Jugoslávia), bem como a União Soviética, na sua transição para a democracia e economia de mercado.

2004 - Trabalhadores da Bombardier Portugal manifestam-se contra o fecho da fábrica na Amadora.

2008 - O Papa Bento XVI, na sua primeira viagem aos Estados Unidos, afirma sentir "profunda vergonha" pelo escândalo de abuso sexual de menores envolvendo padres católicos norte-americanos e promete tudo fazer para que pedófilos não possam tornar-se padres.

2010 - A erupção de um vulcão no sul da Islândia sob o glaciar Eyjafjallajokull. Uma enorme nuvem de cinzas causa a maior perturbação no tráfego aéreo na Europa desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

- O novo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, profere o seu primeiro discurso com transmissão televisiva durante uma parada militar para assinalar o centenário do nascimento do seu avô, Kim Il-Sung (1912-1994).

2019 - Um incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, França, danifica gravemente este edifício icónico e da arte gótica mundial.

2022 - Morre, com 93 anos, Eunice Muñoz, atriz. Em 2022, foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.

2023 - O cineasta João Canijo vence o prémio de Melhor Realizador com o filme 'Mal Viver' no Festival de Cinema Internacional do Uruguai.

Pensamento do dia