'AIDAbella' trouxe mais de 2.200 passageiros ao Funchal

O navio 'AIDAbella' encontra-se no porto do Funchal, onde chegou vindo de La Palma, com 2.218 passageiros e 650 tripulantes. Pelas 20 horas desta segunda-feira ruma a Lisboa. Esta é a última escala do navio na Madeira, esta temporada.

O navio está a realizar uma viagem de 14 dias entre Santa Cruz de Tenerife e Kiel, na Alemanha, onde vai estar posicionado durante o Verão. Antes de chegar ao Funchal passou por Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria e La Palma, de onde chegou esta manhã. Depois de Lisboa, segue para Porto, La Corunha (Espanha), ilha de Portland (Inglaterra) e Kiel.

O porto do Funchal acolhe, esta terça-feira, o 'Schiff Relax' e o 'MSC Preziosa', que em conjunto, entre passageiros e tripulantes, vão movimentar cerca de 10 mil pessoas