Conferência no Funchal junta mais de 100 docentes para debater leitura e inteligência artificial na escola

A Conferência Funchal Educação, sob o tema 'Da Ciência às Práticas: Construir o Futuro da Aprendizagem da Leitura', realiza-se no próximo dia 18 de Abril, estando inscritos mais de 100 educadores e professores.

A Conferência "Inteligência Artificial na Escola' decorre, nesse dia, pelas 09h30, no Auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia - Funchal e terá na sessão de abertura a presença da vereadora de Educação da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal e do presidente da Secção Regional da Associação Nacional de Professores, Luis Alves.