Guincho do porto de abrigo do Porto Moniz reabilitado

A Câmara Municipal do Porto Moniz concluiu uma intervenção de manutenção no guincho de apoio aos pescadores instalado no porto de abrigo, num investimento superior a 7 mil euros.

A operação incluiu trabalhos de pintura e lubrificação de todo o equipamento, a intervenção na cruzeta de apoio às embarcações de maior porte e a substituição do cabo de aço galvanizado, que passa agora a permitir a movimentação de embarcações até 10 toneladas.

O presidente da autarquia, Olavo Câmara, sublinha que a exposição permanente à chuva e à maresia exige uma manutenção regular deste tipo de infra-estruturas. O autarca refere que a intervenção foi uma das prioridades assumidas no início do mandato, com o objectivo de garantir condições de segurança para pescadores e embarcações que utilizam diariamente o equipamento.

O guincho foi adquirido em 2016, no âmbito da remodelação da zona de parqueamento de embarcações no porto de abrigo. A mesma operação permitiu a instalação da Estação de Salvamento do Porto Moniz, estrutura que assegura o socorro marítimo em toda a costa norte da Região.

Olavo Câmara adianta que, ao longo do primeiro ano de mandato, estão previstas novas ações de manutenção em várias infra-estruturas municipais, defendendo que “mais importante do que instalar equipamentos é assegurar a sua manutenção e correcto funcionamento”.

Neste momento, decorrem trabalhos no Teleférico das Achadas da Cruz, no parque de campismo e no Campo de Futebol. Está ainda prevista, para breve, a reabilitação das Piscinas Naturais do Porto Moniz, com intervenções destinadas a reparar os danos provocados pelo mar durante o inverno.

“Estamos a preparar as nossas infraestruturas para a época de maior pressão turística”, afirma o presidente da autarquia.