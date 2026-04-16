Porto Moniz promoveu campanha de desratização

A Câmara Municipal do Porto Moniz, como tem sido habitual, promoveu durante este mês de Abril, uma campanha de desratização por todas as freguesias do concelho. Uma equipa da autarquia procedeu à distribuição de 3 kg de raticida e 1kg de moluscicida, por cada casa habitada.

O presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz explica que “a distribuição gratuita de raticida e moluscicida faz parte do calendário de acções da autarquia, numa iniciativa que transita do anterior executivo até porque entendemos que aquilo que se fazia bem é para manter e até, quem sabe, reforçar, motivo pelo qual procedemos, este ano, à semelhança de anos anteriores, até porque, como diz a nossa população, ‘quem mata um rato em abril, mata mil’, e por isso já sabemos que os nosso munícipes esperam por este apoio, nesta altura do ano”.



A distribuição teve início na passada terça-feira, na freguesia das Achadas da Cruz, tendo seguido para os Lamaceiros e Santa do Porto Moniz, no mesmo dia. A distribuição ficou concluída na quarta-feira, com a distribuição a ser efectuada na Ribeira da janela, na Vila de Porto Moniz e no Seixal.

Olavo Câmara aponta que este trabalho em cada uma das freguesias visa chegar ao maior número possível de munícipes, por forma a complementar as campanhas realizadas em espaços públicos. “Cada munícipe que espalha estes pesticidas nos seus terrenos, e áreas circundantes, está a ajudar a complementar um trabalho que é efectuado pela autarquia, ao longo de todo o ano, no combate aos roedores no nosso concelho, razão pela qual estamos já a prever replicar esta campanha no mês de Novembro, promovendo a realização da mesma por duas vezes ao ano”, conclui o autarca.