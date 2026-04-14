Universidades Seniores do Porto Moniz e do Imaculado Coração de Maria promovem intercâmbio

As Universidades Seniores do Porto Moniz e do Imaculado Coração de Maria realizaram esta segunda-feira, 13 de Abril, o primeiro intercâmbio entre instituições do género na Região, numa iniciativa que reuniu alunos, dirigentes e representantes autárquicos.

O programa teve origem num desafio lançado pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria à sua congénere do Porto Moniz, que acolheu a proposta. Segundo fonte da organização, “houve total abertura e espírito de colaboração” entre as duas entidades para concretizar a iniciativa.

O encontro decorreu no Porto Moniz e começou com uma visita às instalações da universidade sénior local. Durante a manhã, os participantes oriundos do Imaculado Coração de Maria assistiram a uma aula de ioga, integrada no plano de actividades da instituição anfitriã.

Seguiu-se uma visita ao Aquário da Madeira e um almoço-convívio que juntou utentes e dirigentes de ambas as universidades, promovendo o contacto e a partilha de experiências entre os participantes.

A iniciativa incluiu ainda uma palestra subordinada ao tema 'Literacia Financeira: Prevenção de situações de fraude/burla', apresentada por Emanuel Câmara, deputado à Assembleia da República, que abordou também o funcionamento daquele órgão de soberania.

Antes da sessão, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, e o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, intervieram junto dos participantes, destacando a importância do intercâmbio. Pedro Araújo defendeu “a criação de uma delegação da RUTIS na Madeira capaz de potenciar estas dinâmicas”, enquanto Olavo Câmara salientou “a audácia da Junta do Imaculado em lançar o desafio”.

Está prevista a continuidade da iniciativa no próximo mês de Maio, com um segundo encontro a realizar no Imaculado Coração de Maria, que irá receber os participantes do Porto Moniz.

Segundo a Junta do Imaculado Coração de Maria, o objectivo passa por alargar progressivamente o intercâmbio a outras universidades seniores da Região, promovendo “uma rede activa de cooperação, partilha de conhecimento e envelhecimento activo”.