Os Amigos dos FIAT estão no Porto Santo para um fim-de-semana diferente e animado, reunindo cerca de 20 exemplares desta emblemática marca italiana.

“Esta vinda à ‘ilha dourada’ já faz parte do nosso programa anual. Este é um grupo que já tem 26 anos e, todos os anos, temos o cuidado no nosso programa de vir até ao Porto Santo”, afirmou David Teixeira, da organização dos Amigos dos FIAT, em declarações ao DIÁRIO.

“As vindas à ilha do Porto Santo são sempre uma grande festa, é sempre um fim-de-semana bem passado. Normalmente são sempre quatro dias, onde usufruímos do que tem para nos oferecer. Logo, para nós, é fundamental vir até esta linda ilha”, frisou.

O programa inclui vários passeios pela ilha, bem como a exposição das viaturas à população, como aconteceu na manhã deste sábado, na Praça do Município.

Ao longo do fim-de-semana estão ainda previstos almoços e jantares de convívio, assim como uma visita ao Kartódromo do Porto Santo, onde os participantes terão oportunidade de “dar umas voltinhas” na pista.

A iniciativa conta com o apoio de várias entidades locais e regionais, entre as quais a Câmara Municipal e a Porto Santo Line.