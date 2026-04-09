FC Porto empata com Nottingham Forest

O FC Porto empatou hoje 1-1 na receção aos ingleses do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, num jogo com dois golos nos primeiros 15 minutos.

Os 'azuis e brancos' adiantaram-se no marcador com um golo do brasileiro William Gomes, aos 11 minutos, mas a equipa de Vítor Pereira, duas vezes campeão nacional pelo FC Porto e de regresso ao Estádio do Dragão, chegou ao empate aos 13, beneficiando de um autogolo de Martim Fernandes.

O jogo da segunda mão está marcado para a próxima quinta-feira, dia 16 de abril, no City Ground, em Nottingham, com o vencedor da eliminatória a enfrentar nas meias-finais a equipa que ganhar o duelo entre os italianos Bolonha e os ingleses do Aston Villa.