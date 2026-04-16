Sporting obrigado a bater invencível Benfica com FC Porto atento

O Sporting recebe no domingo o eterno rival Benfica, ainda invicto, e está obrigado a vencer para manter viva a luta pela conquista da I Liga portuguesa de futebol, com o líder FC Porto à espera de um deslize.

Quando faltam cinco jornadas para terminar o campeonato, os 'leões' seguem no segundo posto, com 71 pontos, mas com menos um jogo, contra os 76 do líder isolado FC Porto, que nesta 30.ª jornada será o anfitrião do Tondela, precisamente o adversário do jogo em atraso do bicampeão nacional.

Em busca por um 'tri' que não alcança desde o 'tetra' longínquo (1950/51 e 1953/54), a equipa comandada por Rui Borges terá pela frente um Benfica (terceiro posicionado, 69 pontos) já com o segundo lugar fora do seu controlo e consequente possível encaixe dos milhões da 'Champions'. Ainda assim, tem uma ténue esperança de voltar a vencer o campeonato, embora a vice-liderança da prova seja o objetivo mais realista.

Se os 'encarnados' se deslocam ao Estádio José Alvalade 'frescos', a partir das 18:00 de domingo, depois de uma semana normal de treinos, os 'verdes e brancos' ainda recuperam da eliminação nos 'quartos' da 'Champions', aos 'pés' dos ingleses do Arsenal (1-0, em Lisboa, e 0-0, em Londres, na quarta-feira), virando, agora, todas as atenções para o campeonato e Taça de Portugal.

Para impedir o FC Porto de fugir na liderança não pode haver outro desfecho na mente do bicampeão nacional que não seja o triunfo, só que, para que tal aconteça, terá de quebrar a invencibilidade das 'águias' trazida da temporada transata - são 44 jogos (32 vitórias e 12 empates) desde o 3-1 com o Casa Pia, em Rio Maior, em 25 de janeiro de 2025.

As nove igualdades do conjunto de José Mourinho na I Liga, contra as quatro dos portistas e cinco dos 'leões', têm feito toda a diferença na tabela, porém, uma vitória no campo adversário pode dar uma nova vida aos 'encarnados'.

Sem margem de erro e a depender apenas de si, o FC Porto terá de imperar, igualmente no domingo, na receção aos tondelenses, que somam apenas quatro vitórias na competição e precisam urgentemente de pontos para se manterem entre os grandes do futebol português.

À imagem do Sporting, os 'azuis e brancos' também têm compromisso internacional e defrontam o emblema do centro do país, após concluída a eliminatória dos quartos de final da Liga Europa, que permanece em aberto contra o Nottingham Forest, de Vítor Pereira (1-1, no Dragão), ficando a faltar o jogo da segunda mão em solo inglês, agendado para hoje.

Com o dérbi lisboeta a disputar-se antes, o FC Porto vai entrar em campo, às 20:30, a saber do desfecho e se poderá ganhar terreno aos dois adversários ou apenas a um, mas tem de confirmar o favoritismo em casa, num jogo em que está proibido de perder pontos, depois dos nove já concedidos na segunda volta, fruto de uma derrota e três igualdades.

A ronda 30 abre na sexta-feira, com o lanterna-vermelha AVS a jogar em Vila do Conde com o Rio Ave, pelas 20:45, num jogo que pode ditar a despromoção dos avenses, e encerra na segunda-feira, com a receção do Estoril Praia ao Moreirense, às 20:15.

No sábado, Nacional e Alverca medem forças na Madeira, o Santa Clara desloca-se a Rio Maior para defrontar o Casa Pia e o Gil Vicente recebe o Vitória de Guimarães.

De resto, no domingo, além do dérbi lisboeta e do FC Porto--Tondela, estão marcados os duelos Arouca-Estrela da Amadora e Sporting de Braga e Famalicão.

Programa da 30.ª Jornada:

Sexta-feira, 17 abr:

Rio Ave - AVS, 20:45

Sábado, 18 abr:

Nacional - Alverca, 15:30

Casa Pia - Santa Clara, 18:00

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:30

Domingo, 19 abr:

Arouca - Estrela da Amadora, 15:30

Sporting - Benfica, 18:00

FC Porto - Tondela, 20:30

Sporting de Braga - Famalicão, 20:30

Segunda-feira, 20 abr:

Moreirense - Estoril Praia, 20:15