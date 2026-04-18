Norberto defende que governo PSD pode reanimar o “Forte São João Batista”

O Forte de São João Batista regressou ao debate político, com o ex-vereador da Câmara Municipal de Machico, Norberto Maciel, a acusar a gestão socialista de ter falhado na valorização de um dos espaços mais estratégicos do concelho.

“O Forte São João Batista e toda a sua encosta sobranceira representam um dos maiores potenciais de desenvolvimento para o concelho de Machico”, afirma, defendendo que, “ao longo de quase uma década após a concessão em Setembro de 2018, a Câmara não soube valorizar essa potencialidade”.

Na leitura do antigo autarca, o processo ficou marcado por bloqueios administrativos e ausência de visão estratégica. “A Câmara preocupou-se mais em criar guerrilha política em detrimento de agilizar recursos para um investimento de interesse municipal e regional”, sustenta.

Norberto Maciel lembra que a concessão foi atribuída pelo Governo Regional com o objectivo de requalificar a zona. “O Governo concessionou a infra-estrutura em 2018 no sentido de valorizar a baía de Machico e revitalizar toda aquela encosta. Desde então, da parte da gestão socialista, só houve entraves burocráticos e parcos incentivos para o investidor iniciar a obra”, critica.

O ex-vereador sublinha ainda que o projecto teria impacto futuro directo no património municipal. “Mesmo sabendo que, após 30 anos, a infra-estrutura reverteria para o património de Machico, nada foi feito para acelerar o investimento”, aponta.

Na mesma linha, estabelece paralelos com outros processos no concelho. “A Câmara socialista sempre procurou entraves para o turismo de Machico, como foi exemplo no passado o processo da antiga Quinta do Lorde, e não é capaz de agilizar investimentos prósperos e de qualidade”, afirma.

Perante este cenário, defende uma mudança de orientação política. “Machico necessita de voltar urgentemente à gestão social-democrata e colocar em marcha o investimento público de interesse municipal, que valorize o concelho”, diz, acrescentando que “a actual gestão socialista não é capaz de dar brilho ao nosso concelho”.

As críticas estendem-se ao estado geral do município. “O concelho está estagnado, com espaços públicos degradados e uma mobilidade todo-o-terreno que é inaceitável”, acusa.

Para Norberto Maciel, a solução passa por uma maior intervenção do executivo regional. “Só o Governo Regional tem visão e proactividade para transformar o Forte São João Batista num foco de desenvolvimento e de qualidade para Machico. À espera da gestão autárquica socialista, aquele local nobre continuará no estado em que se encontra”, conclui.