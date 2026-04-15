PSD destaca os apoios garantidos pelo Governo Regional para atenuar o aumento do preço dos combustíveis

Rafael Carvalho comentou as propostas do PS e do CH acusando estes partidos de "demagogia", sobretudo porque o Governo Regional já baixa impostos, "de forma contínua", desde 2016 e, no caso dos combustíveis, tem tomado medidas para manter os preços na Região "mais baixos do que no resto do país".

O deputado do PSD lembrou as medidas adoptadas, tanto ao nível fiscal como na margem dos revendedores de combustíveis e enumerou as sucessivas reduções fiscais adoptadas na Madeira, nos últimos 10 anos.

A forma de "dar mais dinheiro às pessoas", afirma, é reduzir o IRS e o IRC que, lembra, já esgotaram a margem de 30% que a Região pode aplicar nas taxas.

Rafael Carvalho também referiu os apoios anunciados pelo governo regional, num total de 9 milhões de euros, para as empresas mais expostas ao aumento do preço dos combustíveis e os apoios às famílias ao nível da energia.