Capitania actualiza aviso para agitação marítima e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o avisos de agitação marítima e vento forte para a Madeira, passando agora a vigorar até às 18 horas de amanhã, 11 de Abril.

De acordo com a autoridade, o vento soprará de "Norte/Noroeste muito fresco (40 a 50 km/h) a forte (51 a 61 km/h), diminuindo para fresco (31 a 39 km/h) a muito fresco (40 a 50 km/h), a partir do início da manhã".

A visibilidade será "boa a moderada".

Quanto à ondulação, na Costa Norte esperam-se "ondas de Norte/Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando temporariamente para 3 a 4 metros durante a noite". Já para a Costa Sul são esperadas "ondas de quadrante Sul com 1 a 1,5 metros".

Nesse sentido, a autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.