João Silva é o primeiro líder do Rali de Santana

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, lidera o Rali de Santana, ao vencer esta noite a classificativa de abertura, com 3,9 km de extensão, no Kartódromo do Faial.

O vencedor do Rali do Marítimo – Município de Machico realizou o tempo de 2 minutos, 38 segundos e 3 décimos, impondo-se por 6 décimos de segundos à dupla campeã regional Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia RS Rally2, que realizou o registo de 2:38.9.

O terceiro melhor tempo foi alcançado por Rui Jorge Fernandes/João Pedro Freitas, em Skoda Fabia Rally2 Evo, a 5,1 segundos do vencedor.

O Rali de Santana prossegue amanhã com a realização de mais oito classificativas.