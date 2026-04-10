Francisco Gomes acusa Governo da República de "fechar os olhos à corrupção associada ao PSD-Madeira"

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, acusou o Governo da República de "fechar os olhos à corrupção associada ao PSD-Madeira", durante uma intervenção em plenário no âmbito da discussão de uma proposta governamental de combate à fraude fiscal.

Segundo o deputado, o executivo demonstra uma postura de conivência ao propor medidas contra a fraude fiscal enquanto ignora práticas graves que, na sua opinião, estão instaladas na Região Autónoma da Madeira.

Isto é uma vergonha. Falam de combate à fraude fiscal enquanto protegem um sistema podre, dominado por interesses, esquemas e corrupção no PSD-Madeira. Isto não é só hipocrisia. É cumplicidade". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Em nota à imprensa, Francisco Gomes afirmou que não pode haver credibilidade no combate à fraude quando o governo ignora situações que considera evidentes e reiteradas no plano regional. O parlamentar acusa ainda o executivo de proteger interesses partidários e de encobrir práticas que lesam o erário público.

E prossegue: "O governo sabe o que se passa e escolhe não fazer nada. Escolhe proteger, encobrir e fingir que não vê. Isto é um insulto aos portugueses e aos madeirenses que trabalham de sol a sol e pagam os seus impostos".

O deputado do CHEGA defende que o combate à fraude fiscal está completamente descredibilizado enquanto não houver coragem política para enfrentar todos os casos de corrupção, independentemente de quem esteja envolvido. Mais considera que a postura do governo alimenta a impunidade e destrói a confiança nas instituições.

Não há combate à corrupção enquanto se protege um sistema viciado, alimentado por compadrio, favorecimento e interesses instalados. Isto é um regime que se protege a si próprio". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado garantiu que o CHEGA continuará a denunciar estas situações e a exigir responsabilização política e judicial.

E concluiu: "Ou limpam a corrupção de vez ou assumem que fazem parte dela. A Madeira não aguenta mais este sistema podre".