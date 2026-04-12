Agitação marítima forte na Madeira até segunda-feira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, com base em informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevendo-se que as condições se mantenham até às 06 horas de segunda-feira, 13 de Abril.

De acordo com o aviso, o vento deverá soprar de Norte/ Nordeste, com intensidade fresca a muito fresca, entre 31 e 50 km/h, diminuindo gradualmente para moderado a fresco a partir do final do dia. A visibilidade será, em geral, boa.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de norte/noroeste com 3 a 4 metros, enquanto na costa Sul a ondulação, de quadrante Sul, deverá variar entre 1 e 1,5 metros.

Face a estas condições, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adopção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas.

É ainda aconselhado evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias, bem como a prática da pesca lúdica, sobretudo em falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação, alertando para o risco de o mar alcançar zonas aparentemente seguras.