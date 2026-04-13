Dois mortos em consequência de fortes rajadas de vento em Itália

Uma menina de 12 anos e um trabalhador da construção civil morreram hoje no sul de Itália, após terem sido atingidos por uma árvore e um poste de iluminação, respetivamente, que caíram devido a fortes rajadas de vento.

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, ao início da tarde, uma árvore que caiu devido aos ventos fortes matou uma menina de 12 anos em Bisceglie, cidade a norte de Bari, na costa do Adriático, na região de Puglia, no sul de Itália.

Durante a manhã, um operário da construção civil morreu em Taranto, na costa jónica de Puglia, depois de ter sido atingido por um poste enquanto realizava trabalhos de manutenção em postes de iluminação, informou a mesma fonte, citada pela agência France-Presse.

O poste, "provavelmente devido ao vento forte, desprendeu-se do braço de uma grua", explicou uma fonte à agência noticiosa.

A Defesa Civil italiana emitiu um aviso meteorológico para nove regiões durante esta segunda-feira, prevendo "ventos fortes e tempestades marítimas no sul", bem como "tempestades com trovoadas no norte e centro".

"O alerta prevê ventos fortes a violentos vindos do sul, com rajadas que podem atingir força de tempestade, [...] na Sicília e Calábria, e também na Campânia, Basilicata e Apúlia", avançou a Defesa Civil no seu boletim de domingo.

"As tempestades marítimas são possíveis ao longo da costa exposta", acrescentou.