PSD Açores convidado por Albuquerque

O presidente do PSD Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou esta quinta-feira, no Festival do Rum da Madeira, o convite ao PSD Açores para participar no congresso regional, deixando de fora o PSD a nível nacional.

A decisão foi explicada pelo governante com base nos argumentos já apresentados durante a manhã, remetendo para o que classificou como uma desconsideração dos deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República.

Segundo Albuquerque, esse enquadramento político ajuda a justificar a opção de restringir o convite às estruturas regionais dos Açores, afastando a direção nacional do partido do evento.

As declarações foram prestadas à margem do Festival do Rum da Madeira, que decorre no Funchal e continua a reunir produtores, visitantes e iniciativas de promoção do rum da Madeira.