Coventry sobe à Liga inglesa 25 anos depois

O Coventry subiu hoje à Liga inglesa de futebol 25 anos depois, ao empatar na visita ao Blackburn Rovers (1-1), na abertura da 43.ª jornada do segundo escalão, garantindo uma das duas vagas de promoção direta.

Necessitados de pontuar para confirmarem, desde já, o regresso à Premier League, os 'sky blues' ainda estiveram a perder na segunda parte, com um golo do japonês Ryoya Morishita (54 minutos), mas Bobby Thomas (84) igualou para a equipa treinada por Frank Lampard, ex-médio internacional inglês de Chelsea, West Ham ou Manchester City.

A três rondas do fim do Championship, o Coventry consolidou a liderança isolada e passou a contabilizar 86 pontos, contra 75 do Ipswich, segundo classificado (menos dois encontros), e 73 do Millwall (menos um), que já não tem possibilidades de alcançar os 'sky blues' e está em posição de acesso ao play-off de promoção, a ser disputado entre o terceiro e o sexto.

Membro da edição inaugural da Premier League, fundada em 1992/93, o Coventry esteve nove épocas consecutivas na elite, da qual se despediu em 2000/01, tendo, desde então, passado pelos três patamares inferiores dos campeonatos nacionais ingleses e ressurgido na derradeira década.

Depois de triunfarem na final do play-off de subida da quarta divisão, em 2017/18, os 'sky blues' conquistaram o título da League One, em 2019/20, e estabilizaram-se no segundo escalão nas seis temporadas subsequentes.

Nesse período, o Coventry atingiu o play-off de acesso à Premier League por duas vezes, mas foi batido pelo Luton Town na decisão em 2022/23, através do desempate por penáltis - antes de transferir para o bicampeão português Sporting o avançado sueco Viktor Gyökeres, agora no Arsenal -, sendo que, na época passada, perdeu nas 'meias' diante do Sunderland.