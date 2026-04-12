Marítimo a dois pontos da I Liga se vencer o Portimonense

O sonho do Marítimo regressar à I Liga pode ficar praticamente selado este domingo. A derrota do Vizela, por 1-0, frente ao Feirense, em jogo disputado esta manhã, escancara as portas da subida de divisão e simplifica (ainda mais) as contas da equipa madeirense na corrida pela promoção.

Uma jornada que corre de feição ao conjunto verde-rubro, que já viu o Académico de Viseu - o seu mais directo perseguidor - perder em Penafiel (4-3). A esta combinação de resultados juntam-se ainda a derrota do Torreense - por 2-0, frente ao Desportivo de Chaves - e o empate da União de Leiria (2-2) contra o Benfica B.

Contas feitas, neste momento, os insulares lideram a II Liga com 57 pontos e, caso vençam hoje o Portimonense, atingem a marca dos 60 pontos. Olhando para a concorrência directa (excluindo as equipas B, que não podem subir), o Vizela, actual 5.º classificado, só poderá chegar a um máximo de 62 pontos, enquanto Torreense e Leiria podem somar até 61.

Como a União de Leiria tem vantagem no confronto directo com os madeirenses, o empate pontual não serve às aspirações madeirenses. Por isso, se os três pontos ficarem hoje nos Barreiros, os verde-rubros precisarão de somar mais dois pontos nas cinco jornadas que restam do campeonato para festejar a subida matemática e não depender de terceiros.

Onze inicial já é conhecido

Para este encontro novamente decisivo, agendado para as 14h00, o técnico Miguel Moita faz apenas uma alteração no onze em comparação com a última partida, em Paços de Ferreira. Entra Marco Cruz para o lugar do castigado Raphael Guzzo.

Mantendo a aposta no 4-2-3-1, a baliza será defendida por Samu - eleito já por seis vezes guarda-redes do mês nesta II Liga - e que terá à sua frente um quarteto defensivo composto por Igor Julião, Noah Madsen, o capitão Romain Correia e Paulo Henrique.

No sector intermédio, Marco Cruz e Danilovic assumem as despesas como médios, servindo um trio criativo e ofensivo formado por Martín Téjon, Carlos Daniel e Simo. Na frente de ataque Butzke será o ponta-de-lança.

No banco de suplentes estão o guarda-redes Alfonso Vacas, bem como Enrique Zauner, José Melro, Xavi Grande, Francisco Gomes, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Borukov e Guirassy.

Pode seguir o jogo através do relato na antena da TSF-Madeira ou, em sinal aberto, na SPORT TV +.