Braga vence Betis com reviravolta e está nas meias-finais da Liga Europa

O Sporting de Braga apurou-se hoje para as meias-finais da Liga Europa de futebol pela segunda vez, depois de vencer com reviravolta os espanhóis do Betis, por 4-2, na segunda mão dos quartos de final, disputada em Sevilha.

Depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão, em Braga, a formação espanhola esteve a vencer por dois golos, após os tentos de Antony, aos 13 minutos, e Abde Ezzalzouli, aos 26, mas o Sporting de Braga deu a volta ao resultado, com golos de Pau Víctor, aos 38, Vítor Carvalho, aos 49, Ricardo Horta, aos 53, de penálti, e Gorby, aos 74.

Com este resultado o Sporting de Braga apurou-se pela segunda vez para as meias-finais da Liga Europa, imitando o que já tinha conseguido na época 2010/11, num trajecto que terminou com a derrota na final frente ao FC Porto (1-0).

Nas meias-finais, os bracarenses vão defrontar os alemães do Friburgo, que eliminaram os espanhóis do Celta de Vigo, em jogos previstos para 30 de Abril e 7 de Maio.